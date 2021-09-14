شارة القيادة في مباراته الثالثة.. ماذا قدم محمد محمود بعد 700 يوم من الغياب؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

بعد رقم قياسي سجله محمد محمود نجم الأهلي في الغياب بسبب الإصابات عاد نجم وادي دجلة السابق أمام بتروجيت في المباراة الودية التي مساء اليوم على ملعب مختار التتش وانتهت بالتعادل السلبي.

وشارك محمود للمرة الثالثة بقميص الأهلي منذ التعاقد معه في ديسمبر 2018 ليشارك اللاعب في 9 يناير 2019 ويتعرض للإصابة بقطع بالرباط الصليبي في الدقيقة 54 من مباراة فريقه أمام سموحة.

وعاد محمد محمود وانتظم في التدريبات الجماعية للمرة الأولي بعد الانتهاء من برنامجع العلاجي والتنفيذي بنجاح عاد نجم الوسط الدولي إلي تدريبات الأهلي في أكتوبر 2019 أي بعد نحو غياب 9 أشهر إلي التدريبات الجماعية.

وعاد محمود إلي الملاعب وشارك في مباراته الثانية مع الأهلي أمام الإعلامين في الـ 14 من أكتوبر 2019 بعدما قرر السويسري رينيه فايلرالدفع به في المباراة وسجلت أخر مباراة شارك فيها قبل مباراته اليوم أمام بتروجيت.

وبعد أقل من أسبوع وتحديد في الـ 23 من أكتوبر 2019 تعرض نجم الأهلي للإصابة بقطع بالرباط الصليبي في الركبة الأخرى بعد شائعات طاردته قبلها بتجدد الإصابة واحتياجه لإجراء عملية في غضروف الركبة التي تعافت.

وتضاعفت مدة غياب محمود هذه المرة حيث إنه عاد في السادس من يوليو الماضي إلي التدريبات الجماعية لتكون مدة غيابه امتدت لسنة وتسعة أشهر من أجل العودة للتدريبات الجماعية .

وبعد 700 من الغياب عن المباريات عاد محمود ليقدم لمحات فنية رائعة ويحصل على ضربة جزاء ليعلن عن عودته ويسجل مشاركته الأولى وحدث تاريخي بحمله شارة القيادة في كأسرع لاعب يحملها بعد مشاركته في المباراة الثالثة له فقط.

وقيد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني محمود في قائمة الفريق للموسم الجديد ليكون مؤهلاً للمشاركة في مباراة الجيش في الـ 21 من سبتمبر الجاري بعد غياب 986 يوم عن المباريات الرسمية.