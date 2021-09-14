مصدر لمصراوي: خشونة الركبة سبب غياب متولي عن مباراة الأهلي وبتروجيت الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه ورمضان حسن:

كشف مصدر بالأهلي عن حقيقة تعرض محمود متولي للإصابة قبل مواجهة الفريق أمام بتروجيت التي جرت بإستاد مختار التتش .

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن محمود متولي اشتكى في مران الأمس الأحد من بعض الآلام بالركبة وخضع لفحص طبي داخل القلعة الحمراء.

وأضاف:" متولي لم يتعرض لإصابة ولكنها خشونة بالركبة يتعرض لها أي لاعب عائد من جراحة الرباط الصليبي ".

وأوضح:" ليس هناك تخوف من الأمر..ٍيخضع لبعض الراحة وستزول تلك الآلآم تدريجياً..ليس هناك تعجل في الدفع باللاعب وخوضه المباريات".

وتابع:" محمود متولي سيخضع لبعض التدريبات التأهيلية الخفيفة خلال الأيام المقبلة للتغلب علي خشونة الركبة ".

وتعادل الأهلي سلبيًّا مع بتروجت، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها يوم ٢١ سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر المصري.

وشهدت الودية تجربة بعض العناصر الشابة، بالإضافة إلى العناصر العائدة من الإصابة والإعارة، بجانب منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في المباريات الأخيرة، حيث حقق الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني العديد من المكاسب الفنية خلال هذه الودية.