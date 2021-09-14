قناة الزمالك: احتفالية كبرى خلال 10 أيام.. وهذا اللاعب ليس للبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت قناة الزمالك أن حسين لبيب رئيس النادي أكد أن مصطفى فتحي ليس مطروحا للبيع، مشيرةً إلى أن هناك احتفالية كبرى يتم تجهيزها لتكريم فريق كرة القدم والألعاب الرياضية بعد نجاحات الموسم المنقضي 2020/2021.

وقال الإعلامي خالد الغندور عبر قناة "الزمالك" مساء الإثنين: "حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أكد لي أن مصطفى فتحي ومحمد عبدالغني لن يرحلان في صفقة تبادلية كما يتردد عبر وسائل الإعلام مؤخرا".

وأضاف: "حسين لبيب أكد أن من يريد مصطفى فتحي عليه دفع 50 مليون جنيه، وحتى لو حصل النادي على 50 مليون جنيه فمصطفى فتحي ليس للبيع".

وشدد: "الزمالك نادي قيم ومبادئ لن يدخل طرفا في خناقة مع نادي الترجي التونسي للتعاقد مع رؤوف بن غيث لأن لديه مشاكل مع ناديه، (مش هنعمل زي سيناريو محمود كهربا اللي هرب للبرتغال وانتقل بخطة للأهلي)".

وتابع: "ستقام احتفالية كبرى خلال 10 أيام على أعلى مستوى في أحد الفنادق على النيل لتكريم فريق كرة القدم وفريق كرة السلة وفريق كرة اليد وفريق الكرة الطائرة بجانب رموز جميع الألعاب وأعضاء مجلس الإدارات السابقة".

وأشار الغندور في ختام تصريحاته إلى أن الزمالك يعمل حاليا على تجديد عقود أكثر من لاعب على رأسهم المغربي أشرف بنشرقي، طارق حامد، مصطفى فتحي، عبدالله جمعة وعمر السعيد، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022.