اخبار الرياضه

مصدر لمصراوي: الزمالك يبدأ مفاوضاته مع محمد عبد العاطي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع محمد عبد العاطي لاعب نادي وادي دجلة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر مسؤول -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عبد العاطي رحب بالانتقال إلى صفوف الزمالك، قبل بدء التفاوض مع وادي دجلة.

وأضاف: "مسؤول في الزمالك تواصل مع عبد العاطي مساء الأحد لمعرفة رغبته من الانضمام للزمالك خلال الفترة المقبلة وطلباته المادية للانتقال".

وتابع: "مسؤولو الزمالك سيتفاوضون مع وادي دجلة خلال الساعات القليلة المقبلة لمعرفة مطالبهم للاستغناء عن عبد العاطي وإتمام الصفقة".

وأتم: "اللاعب تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية من المصري و سموحة والجونة أيضًا".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا