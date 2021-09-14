مصدر لمصراوي: الزمالك يبدأ مفاوضاته مع محمد عبد العاطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع محمد عبد العاطي لاعب نادي وادي دجلة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر مسؤول -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عبد العاطي رحب بالانتقال إلى صفوف الزمالك، قبل بدء التفاوض مع وادي دجلة.

وأضاف: "مسؤول في الزمالك تواصل مع عبد العاطي مساء الأحد لمعرفة رغبته من الانضمام للزمالك خلال الفترة المقبلة وطلباته المادية للانتقال".

وتابع: "مسؤولو الزمالك سيتفاوضون مع وادي دجلة خلال الساعات القليلة المقبلة لمعرفة مطالبهم للاستغناء عن عبد العاطي وإتمام الصفقة".

وأتم: "اللاعب تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية من المصري و سموحة والجونة أيضًا".