مصر تبحث عن التجربة الأولى لكيروش في توجو ومالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يبحث الاتحاد المصري لكرة القدم عن تجربة ودية للمدرب البرتغالي الجديد لمنتخب مصر قبل خوض مواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ"يلا كورة" إن الجبلاية خاطبت بالفعل توجو ومالي وعدة منتخبات من أجل الاتفاق على مباراة ودية.

ويسعى منتخب مصر لخوض تجربة ودية يوم 2 أكتوبر المقبل قبل أن يصطدم بليبيا يومي 6 و10 من الشهر ذاته.

يذكر أن الاتحاد المصري كان قد أعلن تعيين كارلوس كيروش مديراً فنياً للمنتخب خلفاً لحسام البدري بعد التعثر بالتعادل بهدف لمثله في الجابون في الجولة الثانية بتصفيات المونديال.

وفي حالة إقامة مباراة ودية للمنتخب يوم 2 أكتوبر قد يشهد ذلك تغييراً في خطة إقامة مباريات كأس مصر في تلك الفترة.