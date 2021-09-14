"تحرك ضد اتحاد الكرة".. رئيس نادي بني سويف يكشف كواليس اجتماع الجمعية العمومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد علي سليم رئيس نادي بني سويف، أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري عقدت اجتماعًا حضره 51 ناديًا، اليوم الإثنين، لإتخاذ عدد من القرارات التي تخص لائحة الجبلاية.

وأشار سليم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه تم الاتفاق على لائحة سابقة واعتمادها، لكن دون إبلاغ الاتحاد الدولي "فيفا" بها استعدادًا لإجراء انتخابات اتحاد الكرة.

وقال سليم: "عقدنا جمعية عمومية في عهد عمرو الجنايني واتفقنا حول بنود لائحة، وتم اعتمادها في عهد اللجنة الثلاثية الحالية، والآن لا نعرف أين هي ولماذا لم يتم الإعلان عنها رسميًا؟".

وأكمل: "هذه اللائحة حبيسة الأدراج حاليًا، لا نعلم هل هي في أدراج اتحاد الكرة أم فيفا أم اللجنة الأولمبية أم وزارة الرياضة، ولا نعلم سبب ذلك ولذلك كان واجب التحرك من جانب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة".

وأضاف: "اتفقنا في اللائحة الحبيسة أن يكون بند الثمان سنوات بداية من تطبيق اللائحة وليس بأثر رجعي، اللائحة لا يجب أن تقصي أي شخص من انتخابات اتحاد الكرة، بل صناديق الانتخابات هي التي تُقصي".

واختتم: "قررنا أن يتم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة لتعديل الكثير من بنود اللائحة، وبداية خطوات اعتمادها، وسيتم التوجه إلى فيفا في حالة مخالفة قرار الجمعية العمومية".