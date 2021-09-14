الهلال السعودي يبلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا

بلغ الهلال السعودي الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بفوزه على "مضيفه" استقلال الإيراني 2-0 في مباراة أقيمت الإثنين في دبي.



وسجل الفرنسي بافيتيمبي غوميس (39) وسالم الدوسري (56) هدفي بطل عام 2019.



ويقام الدور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وقد أقيم لقاء الإثنين على ستاد زعبيل في دبي كملعب محايد.



وتقام مواجهة إيرانية-سعودية أخرى في ثمن النهائي تجمع الثلاثاء بين تراكتور سازي والنصر على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

