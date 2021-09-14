الامارات | برنامج تدريبي مجاني للمشاركين في «ترايثلون ياس»

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي مجاني للمشاركين في «ترايثلون ياس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل الاستعدادات في حلبة مرسى ياس لتنظيم ترايثلون ياس المقدم من أدنوك لعام 2021، فيما يشهد التسجيل إقبالاً متزايداً من هواة فعاليات الصحة واللياقة البدنية الراغبين في خوض غمار هذا السباق المجتمعي المميز بأجوائه الاحتفالية والتنافسية الودية.

وتنطلق فعاليات ترايثلون ياس المقدم من أدنوك صباح الجمعة 15 أكتوبر المقبل في حلبة مرسى ياس، حيث يخوض المتسابقون مراحل السباق المكون من السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري.

ويستمر التسجيل في الحدث لغاية يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر.

وقال بيان صحافي: «أعدت حلبة مرسى ياس برنامجاً تدريبياً مجانياً لمدة خمسة أسابيع، يتضمن نصائح وتمارين لكل من رياضات الترايثلون، بالإضافة إلى فترات الاستراحة المقررة في كل أسبوع».

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