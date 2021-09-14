الامارات | «إكسبو 2020» يرحب بعشاق الرياضة وأبطالها

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020» يرحب بعشاق الرياضة وأبطالها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشمل فعاليات «إكسبو 2020 دبي» برنامجاً رياضياً حافلاً ومتنوعاً يضم العديد من الأنشطة المجانية، والمباريات الاستعراضية، ومشاركات لألمع نجوم الرياضة، ومنطقة مخصصة للياقة البدنية، لاستغلال القدرة الفريدة للرياضة على الجمع بين الأفراد والمجتمعات والدول.

وستتعدد الطرق لممارسة النشاط البدني في «إكسبو 2020»، في ظل وجود مرافق رياضية وحصص تمارين جماعية وبطولات تضم فرقاً عالمية المستوى، فضلاً عن مجموعة واسعة من أنشطة الرياضة واللياقة البدنية المقدمة من أكثر من 200 مشارك من الدول وشركاء الحدث الدولي.

من جانبه، قال نائب رئيس الأنشطة الترفيهية والفعاليات في «إكسبو 2020»، كيفن براون: «يلتزم (إكسبو 2020 دبي) باستضافة إكسبو دولي يلائم زمانه ومكانه، ويسهم في بناء عالم ما بعد الجائحة الحالية، وصنع مستقبل أفضل للجميع. تتحدث الرياضة إلى العالم بلغة يفهمها الجميع. وفي ضوء القدرة على إلهام الناس من شتى مناحي الحياة وتوحيدهم وبث الأمل في نفوسهم، يقدم إكسبو منصة رياضية بهدف مشترك يتمثل في التعاون الدولي من أجل عالم أكثر صحة وسعادة وأماناً».

ويضم مركز الرياضة واللياقة البدنية، البالغة مساحته 5400 متر مربع، مرافق بينها ملعب لكرة قدم الصالات؛ وملعب متعدد الأغراض بسطح صلب لكرة السلة وكرة الشبكة والكرة الطائرة والتنس؛ وشبكتي كريكيت «بيغ باش».

فعاليات مشوقة

وسيستضيف «إكسبو 2020 دبي» العديد من الفعاليات المشوقة التي تضم نجوماً في عالم الرياضة، منهم استعراضيو كرة السلة الأسطوريون هارلم غلوبتروترز، الذين سيساعدون في إطلاق تحدي دبي للياقة في «إكسبو 2020». وسيستضيف إكسبو أيضاً «سباق إكسبو للجري»، وهو سباق رفيع المستوى بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يقام يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر المقبل، وسيشهد جري نحو 5000 عداء لمسافة 10 كيلومترات أو خمسة كيلومترات أو ثلاثة كيلومترات.

تعاون «إكسبو» أيضاً مع مجموعة سيتي لكرة القدم «سيتي فوتبول غروب»، التي تضم أندية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك مانشستر سيتي ومومباي إف سي، بالإضافة إلى تعاون مع فريق الدوري الهندي الممتاز للكريكيت راجستان رويال، ونادي كرة القدم الإيطالي البارز إيه سي ميلان، وستحضر كل هذه الفرق أثناء الحدث الدولي، الذي يستمر ستة أشهر لتسهم في تقديم أنشطة ملهمة وفرص للتفاعل مع أشهر اللاعبين. من جهة أخرى، تستعد العديد من الدول المشاركة في «إكسبو» لاستعراض أفضل ما لديها على صعيد الرياضة، حيث سيشهد استعراض كرواتيا للرياضة واللياقة يوم 28 يناير المقبل بمشاركة أبطال رياضيين، بمن فيهم لاعب كرة القدم الحائز جائزة الكرة الذهبية لوكا مودريتش، والفائز السابق ببطولة ويمبلدون للتنس غوران إيفانيسيفيتش، ونجما الرابطة الأميركية الوطنية لكرة السلة داريو تشاريتش وبويان بوغدانوفيتش، بينما سيشارك بطل الملاكمة العالمي أنثوني جوشوا في فعالية مع الجناح النيجيري.

أنشطة متنوّعة

ويقدم مشاركون آخرون أنشطة لدعم اللياقة والعافية، منها جلسات أسبوعية لتدريب الأطفال وتنمية مهاراتهم في ألعاب الكريكيت والرغبي وكرة السلة وكرة الشبكة وكرة القدم، برعاية جناح أستراليا، وحصص تقدمها ليز ميلز، العلامة التجارية الشهيرة في عالم اللياقة البدنية، في جناح نيوزيلندا، وجلسات يوغا مقدمة من مجموعة من نوادي اللياقة بدبي، وفرصة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و14 عاماً لصقل مهاراتهم الأولمبية عبر ورشة عمل يديرها الاتحاد الأولمبي الإيطالي، ليقدم «إكسبو 2020 دبي» فعاليات رياضية تناسب الجميع بحق، ويتيح للزوار الاستمتاع بكل هذه الأنشطة - وأكثر من ذلك بكثير - مجاناً في إطار ما تتيحه تذاكر دخولهم. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة، بما فيها التواريخ والأوقات، عبر الموقع الإلكتروني www.expo2020dubai.com. إذ يتعين حجز جميع الجلسات مسبقاً عبر رابط التسجيل على موقع «إكسبو»، وهو ما سيسمح للزوار بحضور جميع الجلسات مجاناً، ويمكن للزوار أيضاً القدوم إلى منطقة التسجيل في مركز الرياضة واللياقة والرفاهية للحجز في المتاح من الجلسات، لكن يُفضّل الحجز المسبق. وسيرحب «إكسبو 2020» في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، بالزوار من مختلف أقطار العالم ليشاركوا في أن نصنع معاً عالماً جديداً، حيث سيجمع 191 دولة في مكان واحد لإعادة التواصل عن طريق الرياضة والطعام والثقافة، ولإعادة تصور الغد عبر شعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل».

5400 متر مربع مساحة مركز الرياضة واللياقة البدنية، ويحوي مرافق بينها ملعب لكرة قدم الصالات؛ وملعب متعدد الأغراض.

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