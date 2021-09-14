الامارات | «الشارقة للشطرنج» يُشكل اللجنة المنظمة لبطولة «الماسترز»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للشطرنج» يُشكل اللجنة المنظمة لبطولة «الماسترز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تشكيل اللجنة العليا المنظمة لبطولة الشارقة ماسترز، في نسختها الرابعة، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 80 لاعباً من 30 دولة، ويبلغ جوائزها 55 ألف دولار. وقال بيان صادر عن النادي، إن الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس النادي، سيتولى رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة، وتضم جمال عيسى المدفع نائباً لرئيس اللجنة للشؤون الفنية، وفيصل الحمادي رئيساً للحكام، وعلي سعيد الجلاف مديراً مالياً، وعمر نعمان آل علي مديراً للبطولة، ووهيب جعفر الزرعوني مديراً فنياً، ورجائي نعمان السوسي منسقاً عاماً للبطولة، وجريفاس ستراتوس منسقاً فنياً. كما تضم لجنة العلاقات العامة كلاً من: يعقوب بركات وحسين زيدان وأبوبكر ناجور.

وتضم قائمة حكام البطولة كلاً من: الدولي الأوزبكي حسان توردلييف، واللبناني الياس خيرالله، والسوريين أديب زهراوي ومدى يازجي، بالإضافة للحكام الإماراتيين: الدولي عامر حسن آل علي، وسلمان طارق الطاهر.

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