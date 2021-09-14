الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا
الشارقة - الوحدة 21:00
النصر - تراكتور 20:00
دوشنبه - برسيبوليس 19:00
أولسان هيونداي - كاواساكي 15:00
ناغويا - دايغو 13:00
يونج بويز - مان يونايتد 20:45
إشبيلية - ريد بول 20:45
برشلونة - بايرن ميونيخ 23:00
دينامو كييف - بنفيكا 23:00
فياريال - أتلانتا 23:00
تشيلسي - زينيت 23:00
مالمو - يوفنتوس 23:00
ليل - فولفسبورغ 23:00
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