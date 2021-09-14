اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا

الشارقة - الوحدة 21:00

النصر - تراكتور 20:00

دوشنبه - برسيبوليس 19:00

أولسان هيونداي - كاواساكي 15:00

ناغويا - دايغو 13:00

يونج بويز - مان يونايتد 20:45

إشبيلية - ريد بول 20:45

- بايرن ميونيخ 23:00

دينامو كييف - بنفيكا 23:00

فياريال - أتلانتا 23:00

- زينيت 23:00

مالمو - يوفنتوس 23:00

ليل - فولفسبورغ 23:00

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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