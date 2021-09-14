الامارات | حريز المر: دعم القيادة الرشيدة وراء إنجازات مونديال «الفورمولا 1»

شكرا لقرائتكم خبر عن حريز المر: دعم القيادة الرشيدة وراء إنجازات مونديال «الفورمولا 1» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمن رئيس اتحاد الرياضات البحرية حريز المر محمد بن حريز، الدعم الكبير الذي تجده الرياضات البحرية في الدولة من القيادة الرشيدة والاهتمام الكبير من المسؤولين، الذي انعكس إيجاباً في النتائج التي تتحقق على مختلف الساحات والمحافل.

وبارك حريز المر بن حريز إنجازات سفراء الإمارات في بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا1» في الجولة الافتتاحية التي اختتمت أول من أمس في إيطاليا، وشهدت حصول زورقي أبوظبي 2 و1 على المركزين الأول والثاني، وحصول زورق الشارقة 11 على المركز الثالث، لتكون فرحة إماراتية خالصة بعد انقطاع طويل عن المشاركات والفعاليات الدولية بسبب ظروف جائحة «كوفيد-19».

وقال رئيس اتحاد الرياضات البحرية في بيان صحافي، إن التهنئة الغالية التي بعث بها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى البطل الإماراتي ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي للزوارق، عقب الفوز الكبير في الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للقوارب السريعة «فورمولا1»، أمر أثلج صدر أهل البحر، وأسعد جميع محبي رياضة الزوارق السريعة، ما يعكس الاهتمام الكبير والمستمر من قيادتنا.

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