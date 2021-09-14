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الامارات | رمسة ملاعب

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغييرات

يشعر مسؤول بارز بلجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعة بنوع من الإحباط بعدما تم إبعاده أخيراً عن منصبه، وتحويله إلى منصب آخر أقل درجة، على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها في سبيل أداء عمله على أكمل وجه، إلا أن التغييرات الأخيرة أطاحت به.

ألفيس

ذكرت صحيفة «تي ن تي» البرازيلية، أن نجم منتخب البرازيل داني ألفيس، تأكد رحيله عن صفوف فريق ساو باولو، مشيرة إلى أن لاعب السابق يفاضل بين الانتقال إلى الإمارات أو أو الاستمرار في البرازيل.

تراجع

توقفت مفاوضات نادٍ مع مدرب أوروبي يعمل في نادٍ مجاور بقطاعات الناشئين، إذ تم الاتفاق معه على تولي مهمة تدريب الفريق الأول، وبعد أن حصل هذا المدرب على موافقة ناديه للرحيل فوجئ بأن مسؤول النادي الذي كان من المفترض أن يرحل إليه تراجع عن اتفاقه السابق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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