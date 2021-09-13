شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022 الجولة الأولى والقنوات الناقلة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تنطلق النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول 2021، وتشهد مباريات منتظرة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.



البداية من مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز السويسري، وفي نفس التوقيت سيواجه إشبيلية منافس صعب هو ريد بول سالزبورج النمساوي.

قمة مباريات الجولة الأولى هي موقعة بايرن ميونخ وبرشلونة، والتي ستقام مساء يوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع مباراة قوية أخرى بين أتالانتا وفياريال، كما سيواجه يوفنتوس في نفس التوقيت مالمو السويدي، وسيستضيف حامل اللقب تشيلسي نظيره زينيت سان بطرسبورج الروسي.

افتتاحية اليوم الثاني من الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا ستجمع بين بروسيا دورتموند وبشكتاش، وسنكون على موعد مع قمتين في المساء، الأولى بين ميلان وليفربول، والثانية ستجمع ريال مدريد بإنتر ميلان.