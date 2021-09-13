شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي بنى سويف: الدعوة لانتخابات عاجلة لاتحاد الكرة لتصحيح الأوضاع الخاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على سليم، رئيس نادي بني سويف، أن البيان الصادر من 51 ناديا للدعوة إلى جمعية عمومية طارئة وعقد انتخابات اتحاد الكرة خطوة نحو تصويب وضع خطأ، موضحا أن الهدف من الدعوة هو عودة الريادة للدولة المصرية في إدارة مؤسساتها بشكل منتخب.

وتابع سليم، في تصريحات لـ"الخليج 365": "الدعوة ستلقى قبولا كبيرة من الجمعية العمومية في ظل الأوضاع التي عاشتها الكرة المصرية مؤخرا، كما أن الجميع يرغب في وجود مجلس منتخب يدير المنظومة بشكل مؤسسي".

وانتهى الاجتماع الساخن الذي عقد بأحد فنادق القاهرة وضم قرابة 51 ناديا، تمثل أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، حيث قرروا في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية، لاتحاد خلال 15 يوما، بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني .

وطالب المجتمعون أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولي عرض ما ينتهي إليه اجتماع الجمعية العمومية على الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما طالب المجتمعون بوضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم .

وكان 51 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية قد انتابهم الغضب من جراء التصرفات غير المنضبطة للجنة المعينة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة القدم المصري، مما دعاهم لعقد الاجتماع في محاولة لضبط منظومة كرة القدم المصرية بما يليق مع التاريخ الرياضي للكرة المصرية.