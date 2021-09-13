شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الترسانة: ليس مقبولا أن يحتفل اتحاد الكرة بالمئوية فى وجود لجنة معينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السعيد، رئيس نادى الترسانة، أن اجتماع الأندية اليوم لم يكن وليد الصدفة، ولكنه نتيجة اجتماعات كثيرة، بعدما فاض الكيل، ونطالب بإجراء انتخابات اتحاد الكرة فى أسرع وقت وإقرار اللائحة التى تم إعدادها.

وقال طارق السعيد، فى تصريحات خاصة: "اجتماع الأندية اليوم لم يكن وليد الصدفة، إحنا بنجتمع منذ فترة وأنا استضفت الأندية أكثر من مرة لاتخاذ خطوة نحو اعتماد اللائحة التى قمنا بإعدادها قرابة العشر ساعات فى حضور أحمد مجاهد، ولماذا لم تعتمد حتى الآن لأن فيه رابطة الأندية التى من خلالها نقدر نسوق الدورى المصرى ونسوق المباريات وتدير المسابقة".

وأضاف رئيس الترسانة: "اليوم وصلنا إلى الحلقوم ولن ينفع التأجيل مرة أخرى ولازم يكون فيه انتخابات موجودة وهو ما اتفق عليه 51 ناديا بالإضافة إلى أندية أخرى تواصلت معنا تليفونيا وتعذر حضورها وكلنا نبحث عن المصلحة، لأن مينفعش أصرف 10 أو 12 مليون جنيه كل سنة واتحاد الكرة يصرف لى 50 ألف جنيه مش منطقى".

وتابع طارق السعيد: "مينفعش دولة بحجم مصر وريادتها تديرها لجنة أكثر من سنتين إيه الكلام ده، وبعدين مئوية الاتحاد فى شهر 12 القادم لازم يكون موجود اتحاد منتخب يديرها وإحنا اللى ننتخبهم بفضل خبراتهم وأفكارهم وقدراتهم التسويقية تساعد الأندية التى حاليا بتشحت، فالكرة حاليا استثمار، فالأندية إن صمدت السنة دى لن تصمد السنة المقبلة، ومستمرون فى المطالبة وسنجتمع بعد 15 يوم فى جمعية عمومية غير عادية".

وانتهى الاجتماع الساخن الذي عقد بأحد فنادق القاهرة وضم قرابة 51 ناديا، تمثل أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، حيث قرروا في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية، لاتحاد خلال 15 يوما، بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني .

وطالب المجتمعون أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولي عرض ما ينتهي إليه اجتماع الجمعية العمومية على الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما طالب المجتمعون بوضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم .

وكان 51 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية قد انتابهم الغضب من جراء التصرفات غير المنضبطة للجنة المعينة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة القدم المصري، مما دعاهم لعقد الاجتماع في محاولة لضبط منظومة كرة القدم المصرية بما يليق مع التاريخ الرياضي للكرة المصرية.