شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلى يبدأ فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ فريق البنك الأهلي فترة الإعداد، تحت قيادة المدير الفني خالد جلال، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، والمقرر له في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، وشهد المران مشاركة الصفقات الجديدة التي انضمت لصفوف فريق البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد البنك الاهلى مع محمد هلال واحمد سعيد واسحاق يعقوبو وأسامة فيصل وكريم بامبو ومحمد فتحي وأحمد ياسين وشادي رضوان بعد تجديد الإعارة لموسم آخر من النادي الاهلي.

وعلى هامش المران واصل عاصم صلاح كابتن فريق البنك الأهلي وأحمد ياسر عملية التأهيل ما بعد الإصابة التي لحقت بهم مع نهاية مباريات الموسم الماضي.

وما زال حسام الصانع، لاعب وسط الفريق، يخضع لجلسات العلاج الطبيعي وركز الجهاز الفني، بقيادة خالد جلال، على النواحي البدنية في بداية التدريب مساء اليوم على استاد الشرطة بالعباسية.