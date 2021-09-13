شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنى عبيد: اللجنة المؤقتة تدير اتحاد الكرة بعشوائية وهدفنا إرساء العمل المؤسسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مكرم رضوان، رئيس نادى "بنى عبيد"، إن البيان الصادر من 51 ناديا للدعوة إلى جمعية عمومية طارئة وعقد انتخابات اتحاد الكرة هدفها إرساء العمل المؤسسي، موضحا أن اتحاد الكرة يدار بطريقة اجتهادية في الفترة الماضية.

وأضاف رضوان، في تصريحات لـ"الخليج 365": "نحن الاتحاد الوحيد في العالم الذى يدار بواسطة لجنة، ومن غير المقبول أن اتحاد يندرج تحت مظلته كل هذا العدد من الأندية يدار بطريقة اللجان".

وتابع رئيس بنى عبيد: "البيان الصادر عنا لا علاقة له بالتعديلات التي أجراها اتحاد الكرة على نظام الصعود والهبوط في القسم الدورى الثاني والثالث، الهدف من الدعوة هو وضع نظام من اتحاد منتخب ومنع العشوائية في إدارة الكرة المصرية".

وتوقع النائب مكرم رضوان أن تتم الاستجابة من أندية الجمعية العمومية للبيان والدعوة لانعقاد عمومية طارئة يتم خلالها وضع أسس ولوائح ووضع التعديلات المطلوبة على اللائحة".

وانتهى الاجتماع الساخن الذي عقد بأحد فنادق القاهرة وضم قرابة 51 ناديا، تمثل أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، حيث قرروا في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية، لاتحاد خلال 15 يوما، بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني .

وطالب المجتمعون أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولي عرض ما ينتهي إليه اجتماع الجمعية العمومية على الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما طالب المجتمعون بوضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم .

وكان 51 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية قد انتابهم الغضب من جراء التصرفات غير المنضبطة للجنة المعينة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة القدم المصري، مما دعاهم لعقد الاجتماع في محاولة لضبط منظومة كرة القدم المصرية بما يليق مع التاريخ الرياضي للكرة المصرية.