شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع محمود البدرى لمدة 3 مواسم رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة نادي سيراميكا التعاقد مع المدافع محمود البدري، قادما من صفوف نادي سموحة لمدة 3 مواسم، ليكون الصفقة الثانية خلال الموسم المقبل، بعد المهاجم باسم مرسي.

وحصلت إدارة نادي سيراميكا على توقيع اللاعب في الساعات الماضية، ويخضع للكشف الطبي غدًا على أن ينتظم في تدريبات الفريق بعدها مباشرة، استعدادًا لبدء للموسم الجديد.

وتواصل إدارة سيراميكا مفاوضاتها الفترة القادمة من أجل توفير كافة طلبات الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، وذلك من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم القادم.