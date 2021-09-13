شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع محمود البدرى لمدة 3 مواسم رسميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة نادي سيراميكا التعاقد مع المدافع محمود البدري، قادما من صفوف نادي سموحة لمدة 3 مواسم، ليكون الصفقة الثانية خلال الموسم المقبل، بعد المهاجم باسم مرسي.
وحصلت إدارة نادي سيراميكا على توقيع اللاعب في الساعات الماضية، ويخضع للكشف الطبي غدًا على أن ينتظم في تدريبات الفريق بعدها مباشرة، استعدادًا لبدء للموسم الجديد.
وتواصل إدارة سيراميكا مفاوضاتها الفترة القادمة من أجل توفير كافة طلبات الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، وذلك من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم القادم.
ومن ناحية أخرى قرر الجهاز الفني لنادى سيراميكا، بقيادة هيثم شعبان، تأجيل إطلاق معسكر الفريق الذي كان من المفترض بدايته الأربعاء الماضى لمدة أسبوعين بمدينة شرم الشيخ، وجاء قرار المدير الفني بعد إعلان اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي بدء الموسم الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل.
ورفض شعبان وصايا وترشيحات وكلاء اللاعبين، لبعض الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف سيراميكا استعدادا للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري، أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وأبلغ شعبان إدارة سيراميكا أن جميع الصفقات المقرر ضمها للفريق هذا الصيف سيتم اختيارها بعناية، ويتم ترشيحها منه شخصيا، وبالتالي التحدث مع وكيل اللاعب والنادي الذي يلعب به لإتمام التعاقد.
وأكد المدير الفني للفريق لمجلس الإدارة بالنادي أنه وضع بعض الأسماء المميزة والمستهدفة للتدعيمات، موضحا أنه لن يكون رد فعل لترشيحات وكلاء اللاعبين وتحديد القائمة التي سيخوض بها منافسات الموسم المقبل.
وأنهى سيراميكا بطولة الدورى العام هذا الموسم في المركز العاشر بجدول المصرى برصيد 39 نقطة، جمعهما من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 15 لقاء، بينما خسر الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة 11 مواجهة.