شكرا لقرائتكم خبر عن فايز عريبى: لا يليق بمصر إدارة أكبر اتحاد رياضى من لجنة مؤقتة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتقد فايز عريبى، رئيس مجلس إدارة نادى طنطا، إدارة اتحاد الكرة من خلال لجنة مؤقتة، مؤكدا أنه لا يليق بمصر أن يدار أكبر اتحاد رياضي فيها من خلال لجنة مؤقتة.
وأضاف رئيس طنطا، خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أن القائمين على إدارة الاتحاد حاليا هم منوط بهم تنفيذ مطالبات الجمعية العمومية غير العادية التى دعت إلى عقد انتخابات لاختيار مجلس إدارة للاتحاد المصري لكرة القدم.
واختتم بأن أي اتحاد رياضي لا يملك رفاهية رفض مطالبات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.
وانتهى الاجتماع الساخن الذي عقد بأحد فنادق القاهرة وضم قرابة 51 ناديا، تمثل أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، حيث قرروا في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية، لاتحاد خلال 15 يوما، بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني .
وطالب المجتمعون أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولي عرض ما ينتهي إليه اجتماع الجمعية العمومية على الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما طالب المجتمعون بوضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم .
وكان 51 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية قد انتابهم الغضب من جراء التصرفات غير المنضبطة للجنة المعينة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة القدم المصري، مما دعاهم لعقد الاجتماع في محاولة لضبط منظومة كرة القدم المصرية بما يليق مع التاريخ الرياضي للكرة المصرية.