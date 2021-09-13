شكرا لقرائتكم خبر عن فايز عريبى: لا يليق بمصر إدارة أكبر اتحاد رياضى من لجنة مؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد فايز عريبى، رئيس مجلس إدارة نادى طنطا، إدارة اتحاد الكرة من خلال لجنة مؤقتة، مؤكدا أنه لا يليق بمصر أن يدار أكبر اتحاد رياضي فيها من خلال لجنة مؤقتة.

وأضاف رئيس طنطا، خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أن القائمين على إدارة الاتحاد حاليا هم منوط بهم تنفيذ مطالبات الجمعية العمومية غير العادية التى دعت إلى عقد انتخابات لاختيار مجلس إدارة للاتحاد المصري لكرة القدم.

واختتم بأن أي اتحاد رياضي لا يملك رفاهية رفض مطالبات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.