شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يغيب عن المران الأول للإسماعيلى استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويستعد الدراويش للمشاركة بمنافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدوري المصري المحدد لها نهاية أكتوبر المقبل.

المران قاده الجهاز الفني الجديد حيث عاد طلعت يوسف المدير الفني الجديد للإسكندرية من أجل جمع متعلقاته قبل العودة من جديد لقيادة الفريق.

المران تطرق إلى مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية بجانب تنظيم مجموعة من الوحدات البدنية المكثفة.

قاد طلعت يوسف 10 فرق هم الاتحاد السكندرى - الكروم - بلدية المحلة - طلائع الجيش - اتحاد الشرطة - المصرى - تليفونات بنى سويف - بتروجيت - سموحه - مصر للمقاصة ، ولعب 426 مباراة حيث فاز فى 148 وتعادل 141 وخسر 137 مباراة وسجل لاعبي الفرق التى تولي قيادتها 407 هدفًا وتلقى مرماها 398 هدفًا.

أنهت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة التعاقد مع 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث تستعد للإعلان عنها فور الاستقرار على المدير الفنى الجديد الذى يقود الدراويش فنياً،وهم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة وعصام صبحى الظهير الايمن لمصر المقاصة وباولن فوافى لاعب المقاصة السابق.