شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعلن التعاقد مع عزمى غومة لاعب الصفاقسى التونسى 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن نادى فاركو، تعاقده مع عزمى غومة، الظهير الأيسر للصفاقسى التونسى، لمدة 4 مواسم، في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق، بقيادة مجدى عبد العاطى.

ويلقب عزمي غومة بـ"على معلول الجديد" في إشارة لنجم الأهلي ومنتخب تونس، ويعد صاحب الـ23 عاما واحدا من أبرز اكتشافات الدوري التونسى بالموسم الماضي، حيث تألق في مسابقتي الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية بشكل خاص.

وتأتي صفقة عزمى غومة لتكون الصفقة رقم 12 داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ.

ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، منهم لاعبون محليون وآخرون أجانب.