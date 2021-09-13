شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 13 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: "التظلمات" تستعين بتصريحات رئيس لجنة اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة شيكابالا، اتحاد الكرة يتحمل رواتب مساعدى كيروش الأجانب الأربعة .

الاهلي يتعادل سلبيا مع بتروجت وديا.. وأحمد عبد القادر يهدر ركلة جزاء

تعادل فريق الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، سلبيا مع نظيره بتروجت فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين منذ قليل على استاد مختار التتش، فى إطار استعدادات المارد الأحمر لمواجهة طلائع الجيش بالسوبر المحلى، والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

اتحاد الكرة يتحمل رواتب مساعدى كيروش الأجانب الأربعة

يتحمل اتحاد الكرة، رواتب المساعدين الأجانب الأربعة الذين سيستقدمهم كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر للعمل معه فى الفترة المقبل وهم مساعد له ومخطط أحمال ومحلل أداء وخبير طبى.

"التظلمات" تستعين بتصريحات رئيس لجنة اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة شيكابالا

طلب المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، لائحة لجنة المسابقات التى على أساسها تم إيقاف محمود شيكابالا لاعب الزمالك 8 أشهر على خلفية أزمة احتفالية درع الدورى.

اتحاد الكرة يعلن نظام الصعود والهبوط فى مسابقات الموسم الجديد

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نظام الصعود والهبوط بين الأقسام بمسابقة الدوري العام، بالإضافة إلى ما سيتم اتباعه في بطولات الجمهورية وكرة الصالات والكرة النسائية، وذلك على النحو التالي:

انتهى النادي الأهلي كافة الأمور الخاصة بالاحتفالية المقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ بملعب التتش، بمناسبة تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت النادي.