شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكاسب حققها الأهلي من ودية بتروجت رغم التعادل السلبى.. محمد محمود الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلى العديد من المكاسب من أولى مباريات الودية أمام بتروجت والتي انتهت بالتعادل السلبى، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بالسوبر المحلى، والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ورغم أن المباراة خرجت بالتعادل السلبى والتي أقيمت على ملعب التتش، إلا أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى خرج بالعديد من المكاسب من المباراة، نستعرضها في التقرير التالى:

مشاركة الصفقات الجديدة

دفع موسيمانى ببعض الصفقات الجديدة في مباراة بتروجت، حيث شارك حسام حسن في الشوط الأول، قبل أن يشارك كريم فؤاد في الشوط الثانى للقاء، وظهرا بشكل متوسط نظرا لأنها المباراة الأولى لهم مع الفريق.

تألق العائدين من المعارين

تألق عمار حمدى، العائد من الإعارة من الاتحاد السكندرى الموسم الماضى، خلال الشوط الأول من المباراة، وخطف الأضواء واستحق أن يكون نجم الشوط الأول بلا منازع، بعد الأداء الرائع الذى قدمه وقدرته الكبيرة على استخلاص الكرة.

بينما ظهر أحمد عبد القادر بشكل متوسط في أحداث الشوط الثانى والذى منحه الفرصة لتسجيل أول أهدافه مع الأهلى، إلا أنه أهدر ركلة الجزاء بطريقة غريبة، بعدما حاول وضع الكرة من فوق الحارس على طريقة "بانينكا"، بالإضافة إلى مشاركة أحمد فخرى العائد من الإعارة من البنك الأهلى وظهر بشكل جيد خلال الدقائق التي لعبها.

مشاركة محمد محمود

يعد أبرز المكاسب هي مشاركة محمد محمود في المباراة بعد غياب دائم أكثر من عامين بسبب الإصابات، وظهر بشكل مبشر جدا، وبدأ بتمرير الكرات بشكل سلس، كما حصل على ركلة جزاء بطريقة تؤكد مهارته إلا أن أحمد بعد القادر أهدرها بغرابة، ولكن العودة منحت الجهاز الفني راحة كبيرة في استعادة اللاعب لبعض ملامح قدراته الكبيرة.

تجربة اللاعبين الشباب

آخر المكاسب هي الدفع بتشكيلة مكونة من اللاعبين الشباب لرؤيتهم والحكم عليهم للاستعانة بهم في قائمة الفريق، التي تحتوى على 5 مقاعد للناشئين في الموسم المقبل، وظهر أكثر من لاعب بشكل جيد، وعلى رأسهم مصطفى شوبير.