بطاقات فيفا 21.. ميسي الأفضل.. وترتيب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم الجديد لباريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب الأعلى تصنيفا في لعبة "فيفا 22" الخاصة بأجهزة البلاي ستيشن للألعاب الالكترونية.

وسيتم الكشف عن النسخة الأحدث للعبة "فيفا" مطلع أكتوبر المقبل، وستشهد ارتداء ميسي لقميص نادي آخر غير برشلونة الإسباني للمرة الأولى.

وستكون الفرصة سانحة أمام اللاعبين لوضع ميسي بجانب البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي في خط هجوم سان جيرمان.

ويبلغ تصنيف ميسي (93)، ويأتي خلفه نيمار ومبابي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بتصنيف (91).

ويعتبر القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي اللاعب الوحيد بخلاف ميسي الذي حصل على تصنيف أعلى من رونالدو، إذ بلغ تصنيفه (92).

أما الحارس الأفضل في اللعبة فهو السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد بتصنيف (91).

وجاء الهداف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الـ12 بتنصيف بلغ (89) نقطة.

ترتيب أفضل 22 لاعبا في لعبة فيفا 21:

ليونيل ميسي "باريس سان جيرمان" - 93

روبرت ليفاندوفسكي "بايرن ميونيخ" - 92

كريستيانو رونالدو "مانشستر يونايتد" - 91

كيفن دي بروين "مانشستر سيتي" - 91

كيليان مبابي "باريس سان جيرمان" - 91

نيمار "باريس سان جيرمان" - 91

يان أوبلاك "أتلتيكو مدريد" - 91

هاري كين "توتنهام" - 90

نجولو كانتي "تشيلسي" - 90

مانويل نوير "بايرن ميونيخ" - 90

مارك أندريه تير شتيجن "برشلونة" - 90

محمد صلاح "ليفربول" - 89

جانلويجي دوناروما "باريس سان جيرمان" - 89

كريم بنزيما "ريال مدريد" - 89

فيرجيل فان ديك "ليفربول" - 89

جوشوا كيميش "بايرن ميونيخ" - 89

هيونج مين سون "توتنهام" - 89

أليسون "ليفربول" - 89

تيبو كورتوا "ريال مدريد" - 89

كاسيميرو "ريال مدريد" - 89

إيدرسون "مانشستر سيتي" - 89

ساديو ماني "ليفربول" - 89