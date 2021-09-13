بالفيديو والصور .. حدث تاريخي لأول مرة في ملخص مباراة الأهلي وبتروجيت الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

تعادل الأهل سلبيا مع بتروجيت في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأثنين باستاد مختار التتش معقل الفريق الأحمر.

وشهدت المباراة مشاركة بعض من الصفقات الجديدة على رأسهم المهاجم حسام حسن والظهير الأيمن كريم فؤاد فيما غاب الثنائي الأجنبي بيرسي تاو للإصابة ولويس ميكيسون الذي أكفي بمتابعة المباراة.

وشهدت المباراة حدث لأول مرة حيث حمل محمد محمود نجم وسط العائد شارة قيادة الفريق في الشوط الثاني للمرة الأولى في تاريخه.

وواصل يوشا فالدويا محلل الأداء الراحل عمله مع الأهلي وجلسه بجواره موسيماني حيث يستمر عمل محلل الأداء حتي نهاية الشهر ثم يتسلم بدلاً منه المهمة كايلا سليمون محلل أداء فريق أورلاندو بيراتس السابق بداية مش شهر أكتوبر المقبل.

وأهدر أحمد عبد القادر هدف التقدم للأهلي بعد سدد ضربة جزاء حصل عليها فريقه على طريقة "بانينكا" .

الجدير بالذكر أن المباراة شهدت غياب الثلاثي مصطفي البدري وسعد سمير وكريم نيدفيد لإعارتهم إلي نادي فيوتشر أف سي الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.