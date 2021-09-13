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ليفربول يكرم محمد صلاح (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قام لاعبو وموظفو بتكريم الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق في مركز تدريب "أكسا" اليوم الإثنين بعد هدفه المائة في الممتاز.

ودخل صلاح نادي المائة في بريميرليج أمس الأحد بعد تسجيل الهدف الافتتاحي في فوز ليفربول على ليدز يونايتد 3-0 بالجولة الرابعة من المسابقة.

وأصبح صاحب الـ29 عاما خامس أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى الهدف رقم 100، حيث فعل ذلك في 162 مباراة فقط.

وحرص زملاء صلاح على تقدير ذلك الإنجاز، حيث قدموا له قميصًا مميزًا يحمل الرقم "100"، والتقطوا الصور معه على هامش مران ليفربول اليوم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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