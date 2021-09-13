خاص .. أول تعليق من فاركو على أنباء التعاقد مع نجم برشلونة ويوفنتوس الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

نفى عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو تفاوض نادي مع داني ألفيش نجم منتخب البرازيل وبرشلونة ويوفنتوس الأسبق.

وفسخ نادي ساوباولو البرازيلي عقد ألفيش، ليتم الربط بين فاركو واللاعب، بناء على تصريحات سابقة لشيرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو.

وقال عاطف في تصريحات خاصة لمصراوي إن داني ألفيش مرتبط بشركة فاركو من خلال مبادرة فيروس سي برفقة النجم العالمي ليونيل ميسي.

وتابع أن الفريق يجري تعاقداته وفقًا لاحتياجاته استعدادا للتواجد وسط الكبار في الدوري الموسم المقبل.

وأتم مدير الكرة بفاركو تصريحاته قائلا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان رسميا عن ضم لاعبين آخرين يتم التعاقد معهم حاليا.

وكان شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو، قال في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "حضرة المواطن" في الشهر الماضي أنه سيحاول التعاقد مع البرازيلي داني ألفيش، مؤكدًا أنه يسعى للاستفادة من خبراته خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه تحدث قبل سنوات مع ألفيش، حيث أكد له بأن بعض من أحلامه كان اللعب في ساوباولو منذ أن كان عمره 8 سنوات وحققه وهو لديه من العمر 38 عاما، لافتا إلى أنه إنسان طموح وسيسعى للتعاقد معه.