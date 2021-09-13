على رأسهم القائد الثاني.. الأهلي يُعير 4 لاعبين إلي نادي فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

أنهي أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي إجراءات إعارة الرباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مصطفي البدري وسعد سمير وكريم نيدفيد وفارس طارق الي فيوتشر اف سي الصاعد حديثاً للدوري المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أمير توفيق نجح في إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بإعارة الرباعي إلى نادي فيوتشر مساء اليوم بعد مفاوضات مكثفة استمرت قرابة الأسبوع.

وأضاف:" فارس طارق وسعد سمير انتقلا إلى فيوتشر علي سبيل الإعارة لمدة موسمين ونفس الأمر لمصطفى البدري القادم من الانتاج الحربي مؤخراً".

وأوضح، أن كريم نيدفيد لاعب الوسط انتقل علي سبيل الإعارة إلى فيوتشر لمدة موسم واحد فقط.

وأتم:" هناك مفاوضات تتم حالياً، ويتم وضع اللمسات الأخيرة على إنهاء إعارة محمد عبدالمنعم لكن حتى الآن الصفقة لم تتم".