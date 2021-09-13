كرة طائرة.. مصر تخسر أمام تونس وتنافس على برونزية أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خسر المنتخب المصري المباراة التي جمعته مع نظيره التونسي في الدور قبل النهائي من البطولة الأفريقية للكرة الطائرة بنتيجة 3-1، مساء اليوم الإثنين.

وتفوق المنتخب التونسي في الشوط الأول بنتيجة 25-19، قبل أن تتعادل مصر في نتيجة الأشواط بالفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25-16.

وحقق نسور قرطاج تفوقًا في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-14 و25- 21، لتُحسم المواجهة لصالح بثلاثة أشواط لواحد.

وبهذه النتيجة يكون المنتخب المصري قد فقد الأمل في المنافسة على لقب البطولة الغائب منذ آخر تتويج في نسخة عام 2015.

وسيلتقي المنتخب المصري مع نظيره المغربي في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث في البطولة، بينما تلعب تونس ضد الكاميرون على لقب المسابقة.

الجدير بالذكر أن المنتخب التونسي هو الأكثر تتويجًا بلقب البطولة الأفريقية للكرة الطائرة برصيد 10 ألقاب، أمام مصر بثمانية بطولات.