بالفيديو.. الأهلي يتعادل مع بتروجيت وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعادل الأهلي مع بتروجيت سلبيا في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار استعداد الفريق لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري للموسم قبل الماضي.

ومن المقرر استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد للأهلي حسام حسن المنضم للفريق قادما من صفوف سموحة بشكل أساسي، بجانب كريم فؤاد المنضم من إنبي كبديل في الشوط الثاني.

وظهر في المباراة العائدون من الإعارة مثل أحمد عبدالقادر وعمار حمدي والعربي بدر، بالإضافة إلى محمد محمود الذي تعافى من إصابته التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة ليعود للمشاركة اليوم.

وأهدر الأهلي ركلة جزاء في الشوط الثاني بعدما قرر أحمد عبدالقادر تسديد الكرة في منتصف المرمى على طريقة "بانينكا" ليتصدى لها حارس بتروجيت "بونجا" في الدقيقة الـ75 من عمر اللقاء.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: علي لطفي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد والعربي بدر وعمار حمدي ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وحسام حسن.