شاهد صور مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري ابطال اسيا.. المعيوف يخطف الأضواء

شاهد صور مباراة الهلال واستقلال طهران في دور الـ 16 ببطولة دوري ابطال اسيا، ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 13-9-2021، والتي تألق فيها الحارس محمد المعيوف بتصديه لأكثر من فرصة سانحة للتسجيل.

تأهل نادي الهلال السعودي إلى ربع نهائي دوري ابطال اسيا بعد فوزه على مستضيفه استقلال طهران الإيراني بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على أرض محايدة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في القارة الصفراء، «استاد زعبيل بنادي الوصل» في الإمارات.

وسجل هدفي الهلال أمام استقلال طهران اليوم، بافيتيمبي جوميز في الدقيقة (40) من زمن الشوط الأولة، وسالم الدوسري في الدقيقة (55)، من الشوط الثاني.

دخل نادي الهلال المباراة بضغط كبير على دفاع استقلال طهران واستحوذ على الكرة، ولكنه فشل في صناعة أي فرصة خطيرة على مرمى الحارس سيد حسين حسيني، بسبب التحضير البطيء والانتشار العشوائي للاعبيه، قبل أن يخطف بافتيمبي جوميز هدف التقدم في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ودخل استقلال طهران اجواء المباراة في الدقيقة (20)، حينما تحصل على ضربة حرة مباشرة على الجهة اليسرى نُفذت عالية داخل المنطقة، ارتقى لها المدافع سيفاش يزداني وضربها رأسية ولكن تصدى لها المعيوف، قبل أن يعلن الحكم وجود حالة تسلل.

وكاد يسجل استقلال طهران هدف التقدم الأول في الدقيقة (23)، بعدما أرسل القائد أرسلان مطهري عرضية وجدت فوريا غفوري الذي سدد كرة على الطائر تصدى لها المعيوف ببراعة وخرجت إلى الركنية.

ووضع بافتيمبي جوميز نادي الهلال في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول وبالتحديد عند الدقيقة (40)، حيث تسلم ماثيو بيريرا كرة في الثلث الأخير من الملعب وتقدم بسرعة قبل أن يمررها نحو المهاجم الفرنسي الذي استغل سقوط المدافع محمد مرادماند داخل منطقة الجزاء وسدد كرة من فوق الحارس لتستقر داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني تحسن نادي الهلال نسبيًا، ونجح في خطف الهدف الثاني عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة (55)، حينما تلقى تمريرة من موسى ماريجا وضعته في مواجهة المرمى، ليسدد كرة أرضية بيسراه مرت من بين أقدام الحارس وسكنت الشباك.

وواصل العويس تألقه بتصديه لكرة هدف محقق لنادي استقلال طهران في الدقيقة (70)، بعدما أرسل أمين قاسمي كرة عرضية من الجهة اليمنى ارتقى لها المهاجم وضربها رأسية قوية أبعدها الحارس الدولي السعودي إلى الركنية ببراعة.

ولم يتملك نادي استقلال طهران اليأس، حيث صنع فرصة أخرى في الدقيقة (73)، حين وصلت الكرة إلى قاسمي داخل منطقة الجزاء في ظهر دفاعات الهلال وسدد كرة مباشرة تصدى لها أيضًا المعيوف قبل أن يبعدها الدفاع.

واستمر ضغط نادي استقلال طهران في الدقائق المتبقية ولكنه فشل في صناعة أي فرصة، في حين سنحت العديد من الهجمات المرتدة لنادي الهلال لم يفلح البديل صالح الشهري في استغلالها لتنتهي المباراة بفوز الزعيم على الفريق الإيراني بنتيجة (2-0).

شاهد صور مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري ابطال اسيا