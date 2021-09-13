تردد قناة Ssc السعودية الناقلة لـ دوري أبطال آسيا والدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 تردد قناة Ssc السعودية الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022، والحاصلة على حقوق دوري أبطال آسيا مؤخرًا.

تم الإعلان عن انطلاق شبكة قنوات Ssc السعودية في 21 يوليو عام 2021، وهي شبكة رياضية سعودية مملوكة لشركة الرياضة السعودية بالتعاون مع مجموعة MBC.

وحصلت قناة Ssc السعودية على حقوق جميع البطولات المحلية موسم 2021/2022، «الدوري السعودي، كأس السوبر السعودي، وكأس الملك».

كما تمكنت مؤخرًا من الحصول على حقوق إذاعة مباريات دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي بالإضافة إلى المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وتمتلك الشبكة 7 قنوات رياضية على القمر الصناعي عرب سات 2B، يتم إذاعة المباريات عليها بالجودة العادية SD، بالإضافة إلى الجودة HD.

ويمكنك استقبال السبع قنوات على قمر عرب سات، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 4/3.