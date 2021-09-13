الترجي التونسي يقترب من التوقيع مع مهاجم ديجون الفرنسي موسى كوناتي

يقترب بطل الدوري التونسي “الترجي الرياضي” من إبرام صفقة مع نادي ديجون الفرنسي، تقضي بانتقال مهاجم هذا الأخير “موسى كوناتي” إلى فريق باب سويقة لموسم واحد بنظام الإعارة.

وينتظر أن يصل كوناتي إلى تونس في الساعات القليلة القادمة من أجل اتمام صفقة التوقيع مع حامل لقب الدوري التونسي قادماً من ديجون الفرنسي وفقاً لمصادر صحفية تونسية.

ويبلغ الدولي السنغالي من العمر 28 عاماً، وتبلغ قيمته السوقية وفقاً لموقع ترانسفير ماركت 2.5 مليون يورو.

لعب كوناتي لأندية كراسنودار الروسي و جنوى الايطالي و سيون السويسري و أميان الفرنسي قبل الوصول إلى ديجون.

وخاض موسى كوناتي 28 مباراة مع ديجون في الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف و قدم تمريرة حاسمة واحدة.

دولياً، شارك موسى في نهائيات كأس العالم في روسيا مع أسود التيرانجا، وبلغ نهائي كأس الأمم الافريقية 2019 في مصر، كما يمتلك في رصيده 32 مباراة دولية مع منتخب السنغال الأول، و 12 هدف، منذ ظهوره الأول في العام 2012.