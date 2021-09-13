لوك إدواردز: محمد صلاح سبب كل النجاحات المحققة في ليفربول

يستمر المديح والثناء على النجم المصري محمد صلاح بعد بلوغه 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخر من تحدث عن تألق الفرعون المصري هو كاتب كرة القدم الشهير “لوك إدواردز” الذي يقول، إن الدولي المصري، هو السبب الأكبر وراء نجاح ليفربول في السنوات الأخيرة.

وحقق ليفربول لقب الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019/2020 لأول مرّة منذ 30 عاماً، وقبله أنهى المسابقة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 وخسر أمام البطل القياسي للبطولة ريال مدريد، قبل أن يظفر بلقبه السادس في المسابقة عام 2019 على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير.

وبالعودة إلى أرقام محمد صلاح، سجل المهاجم المصري هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز خلال فوزهم 3-0 على ليدز يوم الأحد، ليصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم.

وقال إدواردز في بودكاست فوتبول ديلي بعد هذا الانجاز ” محمد صلاح، بالنسبة لي، كان النجم الكبير والسبب الأكبر وراء النجاح الذي حققوه (ليفربول)”.

وأضاف إدواردز “ليفربول لن يكون نفس الفريق بدونه، إنهم فريق رائع على أي حال، لكن النجاح الذي حققوه – كان محمد صلاح هو المحفز الحقيقي.”

وأكمل “كنا نتحدث قبل عامين أو ثلاثة أعوام عن أن الثلاثي الأمامي متكافئ في أهميته، لكنك ستقول الآن أن صلاح هو الرجل الرئيسي.”

وختم بالقول “النادي المناسب، الوقت المناسب، المدرب المناسب، الجو المناسب – كل شيء تغير منذ لحظة وصوله إلى آنفيلد.”