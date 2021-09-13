عاجل | تشكيلة الهلال الاساسية امام استقلال طهران في دوري ابطال اسيا

تعرف على تشكيلة الهلال الاساسية امام استقلال طهران في دور 16 ببطولة دوري ابطال اسيا، ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 13-9-2021.

كشف المدير الفني الفرنسي ليوناردو جارديم تشكيلة نادي الهلال الاساسية لمواجهة استقلال طهران في ثمن نهائي دوري ابطال اسيا، والتي شهدت مشاركة ناصر الدوسري رفقة سلمان الفرج في خط الوسط.

ووقع اختيار جارديم على الدوسري من أجل تعويض غياب الثنائي المصاب محمد كنو وعبدالله بسبب الإصابة، بعدما استبعد النجم الكولومبي جوستافو كويلار من قائمة الزعيم الآسيوية.

كما استبعد المدرب البالغ من العمر 47 عامًا، كل من آندريه كاريلو، ولوسيانو فيتو، وفضل تسجيل الرباعي الأجنبي الآخر، جانج هيون، وبافيتيمبي جوميز، وماثيو بيريرا، وموسى ماريجا في القائمة النهائية.

والتالي تشكيلة الهلال الاساسية امام استقلال طهران:

عبدالله المعيوف

محمد البريك – جانج هيون سو – على البليهي – ياسر الشهراني

ناصر الدوسري – سلمان الفرج

ماثيو بيريرا – موسى ماريجا – سالم الدوسري

بافيتيمبي جوميز