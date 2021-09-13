إصابة خطيرة تعرقل بداية هارفي إليوت المثالية مع ليفربول

سيخضع لاعب خط الوسط “هارفي إليوت” لعملية جراحية في الأيام المقبلة بعد خلع في الكاحل خلال فوز ليفربول 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ليدز يونايتد يوم الأحد، لتتعرض بدايته المميزة مع فريق كلوب للعرقلة.

وسقط إليوت بشكل مقلق بعد تدخل من الخلف من لاعب خط الوسط بنادي ليدز يونايتد “باسكال سترويك”، ما تطلب علاجًا طويلاً في الملعب قبل الخروج لاستكمال الفحوصات اللازمة.

وأشار يورجن كلوب بعد المباراة إلى أن إليوت أصيب بخلع في الكاحل، وأكد تقرير صادر عن أتليتيك ذلك الآن.

تم نقل إليوت إلى مستشفى ليدز العام من طريق إيلاند ومن المرجح أن يخضع لعملية جراحية يوم الثلاثاء.

وفي حديثه بعد المباراة، قال كلوب: “إنها إصابة خطيرة. الكاحل، سمعت أنه مخلوع. يمكننا إعادته. إنه في المستشفى.

وتابع “لم أكن أهتم كثيرًا إذا {كانت بطاقة حمراء]، فهذا ليس من شأني. إنها إصابة خطيرة، بالتأكيد لصبي يبلغ من العمر 18 عامًا. البطاقة الحمراء ليست مهمة. يمكننا اللعب لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بدون هارفي “.

وحقق هارفي إليوت بداية رائعة للموسم، حيث لعب دورًا رائعًا في خط الوسط، وبدأ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بيرنلي وتشيلسي ومؤخرا ليدز، على حساب لاعبين كبار مثل تياجو ألكانتارا ونابي كيتا وجوردان هندرسون.

وكان من المتوقع أن يكسب إليوت دقائق أخرى خلال الأسابيع والأشهر التالية مع ليفربول، لكنه سيواجه الآن فترة غياب طويلة على ما يبدو.