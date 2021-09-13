دوري أبطال أوروبا | مارسيلو ينضم لغيابات ريال مدريد في مباراة إنتر ميلان

انضم المدافع البرازيلي مارسيلو إلى الويلزي جاريث بيل والألماني توني كروس و الاسباني داني سيبايوس والفرنسي فيرلاند ميندي في قائمة غيابات ريال مدريد لمواجهة إنتر ميلان يوم الأربعاء في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وحدد كارلو أنشيلوتي قائمة تشكيلته في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على ملعب جوزيبي مياتزا، والتي شهدت عودة الصربي لوكا يوفيتش و النمساوي دافيد ألابا الغائبين عن مباراة سيلتا فيغو في الليجا مساء الأحد.

ووفقًا للتقارير في إسبانيا، تعرض بيل لإصابة في أوتار الركبة ستبقيه بعيدًا عن الملاعب لفترة طويلة.

وتدرب الويلزي بشكل منفرد اليوم جنبًا إلى جنب مع كروس وسيبايوس ومارسيلو وميندي، ولا أحد منهم متاح لمباراة الإنتر يوم الأربعاء.

بالمقابل، سيغيب عن النيرازوري ستيفانو سينسي الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال التعادل يوم السبت ضد سامبدوريا في الدوري الايطالي.

فيما يمكن تواجد “أليساندرو باستوني” بالمباراة، على الرغم من أنه تدرب بعيدًا عن الفريق خلال جلسة التدريبات اليوم في مركز سونينج.

ويأمل إنتر ميلان في التأهل إلى دور الستة عشر للمرة الأولى منذ فترة طويلة هذا الموسم، بعد أن تم إقصاؤه من دور المجموعات خلال فترة أنطونيو كونتي التي استمرت عامين في النادي.