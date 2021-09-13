مدافع ليستر سيتى يحلم باللعب لريال مدريد

اعترف المدافع الفرنسي “ويسلي فوفانا“، قلب دفاع ليستر سيتي الانجليزي، بأنه يأمل اللعب مع ريال مدريد قبل أن تنتهي مسيرته.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أداءً ممتازًا مع ليستر سيتى منذ انضمامه قادماً من سانت إتيان الفرنسي في الميركاتو الصيفي 2020، وكانت هناك شائعات هذا الصيف بأن ريال مدريد قد اهتم بفوفانا لتعويض خسارتهم كل من سيرجيو راموس ورافائيل فاران.

لم يتحقق أي شيء ملموس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن فوفانا عانى من كسر سيء في الساق خلال فترة ما قبل الموسم في مباراة ودية أمام فياريال الإسباني، لكن هذا لم يمنع فوفانا من التعبير عن سعادته باهتمام النادي الملكي.

واعترف فوفانا بأن حمله لقميص ريال مدريد يعتبر أبرز أحلامه في المستقبل، وقال الفرنسي “شائعات عن الانتقال إلى ريال مدريد ؟ إنه لشرف كبير”.

وأكمل “ريال مدريد هو نادي أحلامي. إنه أكبر ناد في العالم وحلمي أن ألعب هناك يومًا ما.”

ويتتبع النادي الإسباني بالفعل فوفانا بينما يستعدون لإعادة بناء فريق منافس خلال السنوات المقبلة، ويبدو أنهم لن يضطروا إلى العمل بجد لإقناع الفرنسي بمغادرة ليستر سيتي بعد تصريحاته الأخيرة.

من المرجح أن يستمر الكشافة في مراقبة فوفانا، لكن سيتعين عليهم الانتظار حتى عام 2022 للقيام بمحاولة أخرى من أجل قلب الدفاع بينما يتعافى من كسر في الساق.

في غضون ذلك، سيواصل ريال مدريد تتبع أهداف أخرى مثل مدافع فياريال الإسباني “باو توريس” و الفرنسي “جول كوندي” لاعب إشبيلية، كما ظهر أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي، كإسم آخر مثير للاهتمام في الأسابيع الأخيرة.