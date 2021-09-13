انطلاق سلسلة فعاليات الأمن السيبراني والابتكار في دبي اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

انطلقت اليوم في دبي سلسلة فعاليات الأمن السيبراني والابتكار وتستمر حتى 16 سبتمبر الجاري برعاية مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتنظمها شركة ماركت سليوشنز لخدمات إدارة الفعاليات.



ويشارك في الحدث 200 ضيف، خلال 4 أيام في 30 جلسة يتحدث فيها 40 خبيرا في قطاع الأمن السيبراني بهدف تسلط الضوء على آخر الابتكارات ومناقشة الإجراءات التي تتخذها المؤسسات الحكومية والخاصة قبل الهجمات الإلكترونية وأثنائها وبعدها، كما تتضمن المناقشات سبل تطوير البنى التحتية المعلوماتية وتوسيع نطاقها وتحسينها في عالم الإنترنت دائم التطور.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني: "ندعم التعاون في مجال الأمن السيبراني من أجل بناء مستقبل رقمي يتسم بالمرونة والاستدامة حيث تشكل الشراكات وتوحيد جهود الأمن والدفاع السيبراني بين القطاعين العام والخاص أهمية كبيرة لبناء أسس التعاون بين الجهات الخاصة والعامة والحكومية لرفع أداء منظومة الأمن السيبراني بما يسهم في تعزيز بنية تحتية رقمية موثوق بها في الإمارات".

وقال أسامة دهبية، الرئيس التنفيذي لإنجازات: "بصفتنا شركة تتقدم نحو أن تصبح شركة وطنية رائدة في مجال التكنولوجيا، فإننا فخورون بالمشاركة في سلسلة فعاليات الأمن السيبراني والابتكار كشريك رئيسي، لنشارك خبرتنا ورؤيتنا الرئيسية مع رواد الصناعة المبتكرون وصناع القرار في عالم اليوم المعتمد على البيانات، حيث يضعنا التقدم التكنولوجي في مواجهة مع مستوى أكبر من الانتهاكات الأمنية؛ لذلك تعمل "إنجازات" باستمرار على تطوير قدراتها لمواجهة التهديدات المعقدة اليوم".

وقال ممدوح الزهراني - رئيس الأمن السيبراني للقطاع المصرفي، بالمملكة العربية السعودية: "إن بناء الجدران الرقمية فقط لن يمنحنا الثقة، تتحقق الثقة فقط عن طريق توقع المخاطر وإدارة تأثيرها لذلك فإن الأمن السيبراني هو الملاك الحارس للمخاطر الرقمية المعاصرة".

من جانبه قال الدكتور جاسم حاجي - رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي بالبحرين: "إن نظام إدارة الأمن السيبراني القائم على التعلم الذاتي والذكاء الاصطناعي ضروري بشكل متزايد للشركات لحماية الشبكات من التهديدات بشكل فعال، نناقش ذلك في سلسة فعاليات الأمن السيبراني والابتكار".

وقال مورالي ساجار بالاني - كبير مسؤولي التكنولوجيا - المركز الوطني للطاقة: "لقد ازداد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم بشكل غير مسبوق مما يحتم علينا التركيز أكثر على أهمية الأمن السيبراني".

وقال دونجيو أويانغ، العضو المنتدب لمجموعة هواوي الإمارات للأعمال: "تتمتع الإمارات العربية المتحدة بموقع جيد كمركز تكنولوجي موثوق به عالميًا ..وإن إنشاء مجلس لأمن السيبراني الإماراتي، وتعيين سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيساً للأمن السيبراني، بحكومة الإمارات العربية المتحدة، يمثلان الأساس الصحيح لمستقبل الأمن السيبراني للعديد من الشركات العالمية كهواوي، حيث نؤمن بأن النجاح يأتي دائمًا نتيجة توفير الدولة لنظام بيئي مفتوح وشفاف وتعاوني للأمن السيبراني يدعم المبادرات التي تفيد الأمة وتحمي مستقبلنا الرقمي".