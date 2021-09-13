تحذير أخير من مدرب جالاتا سراي لـ مصطفى محمد: إذا لم تلتزم بالتعليمات فستعود لـ الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

حذر فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي، مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد من تراجع مستواه في الفترة الماضية.

وذكر موقع " mynet" التركي، أن تريم وجه رسالة تحذيرية إلى 5 لاعبين من فريقه من بينهم مصطفى محمد الذي تحدث عنه بشكل منفصل، وذلك عقب تعادل فريقه مع طرابزون سبور بهدفين لكل فريق، بعد التقدم 2-صفر في النتيجة.

وأفاد الموقع بأن الأسماء التي حذرها فاتح تريم بسبب تراجع مستواها هي: تايلان أنتاليالي ودي أندري يدلين وريال بابل ومباي دياني، والمهاجم المصري مصطفى محمد.

ونقل الموقع عن مدرب جالاتا سراي قوله: "مصطفى محمد لا يعتبر نفسه في تشكيل الفريق في الموسم المقبل، وبذلك فريقه الجديد سيكون الزمالك الذي جاء منه على سبيل الإعارة".

وأضاف: "إذا كنت تريد اللعب في فرنسا أو الدوري الإنجليزي، فعليك أن تفعل ما أقوله لك وإلا فإن الفريق الذي ستنتقل له من هنا سيكون الزمالك".

واختتم فاتح تريم تصريحاته بالقول: "لا أحد يريدك بهذا الأداء، إذا لم تتعافى فستلعب مع الزمالك في الموسم المقبل".

يشار إلى أن مصطفى محمد انضم لصفوف جالاتا سراي في يناير الماضي، ولعب معه الموسم الماضي 25 مباراة سجل خلالها 9 أهداف.

وفي الموسم الحالي، لعب المهاجم المصري مع جالاتا سراي 9 مباريات ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كان مصطفى محمد قريباً من الانتقال إلى بوردو الفرنسي، إلا أن ناديه التركي لم يتوصل مع الزمالك لاتفاق نهائي بشأن تفعيل بند شراء المهاجم المصري.

وتنتهي إعارة مصطفى محمد مع جالاتا سراي بنهاية الموسم الجاري، ويحق للنادي التركي تفعيل بند الشراء في تعاقده مع الزمالك، ولكن بشرط سداد مبلغ 4 ملايين يورو إلى القلعة البيضاء.