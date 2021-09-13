شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يختار من 3 مدربين للجهاز المعاون له فى المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ثلاثة مدربين من أبناء بورسعيد ترشيحات الجهاز الفني الجديد لفريق المصري البورسعيدي، بقيادة المدرب التونسي الشهير معين الشعباني، ومساعده نجم منتخب تونس السابق مجدي تراوري.

ودخل الثلاثي، سيف داوود وعبد الله درويش وكريم حلمي، من أبناء ونجوم المصري السابقين ترشيحات الجهاز الفني ومن المقرر أن يتم حسم أمر باقي الأجهزة الفني والطبي والإداري خلال ساعات.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية التعاقد ولمدة موسم مع التونسي القدير معين الشعباني وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي خلال الموسم الكروي الجديد، حيث قام الكابتن معين الشعباني بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء بصحبة معاونه الكابتن مجدي تراوي نجم منتخب تونس الأسبق، وذلك في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري ممثلة في الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية والأستاذ أحمد الشملة عضوا المجلس.

كان الثنائي الشعباني وتراوي قد وصلا إلى القاهرة عصر الأحد، حيث كان في استقبالهم بالمطار الأستاذ علي غويبة، مدير العلاقات العامة بالنادي المصري، والكابتن أحمد منصور إداري الفريق الأول، واللذين اصطحبا المدير الفني ومعاونه للاجتماع بالأستاذ سمير حلبية ومجلس إدارة النادي المصري، ولم تستغرق جلسة التوقيع سوى دقائق معدودة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقًا عن تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي المعاون للجهاز الفني، والذي سيبدأ ممارسة مهام عمله خلال الأيام القليلة القادمة.