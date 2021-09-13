شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يطلب استعارة جنش بدلا من الشراء النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض مسئولو الاتحاد السكندري، على نظرائهم في الزمالك، استعارة حارس الفريق الأبيض محمود عبد الرحيم جنش، بدلا من الشراء النهائي، بعد ما تمسك النادي الأبيض ببقاء اللاعب وعدم التفريط في خدماته.

ويراهن مسئولو الاتحاد على العلاقة الطيبة التي تجمع بين جنش وجماهير زعيم الثغر ما يسهل إتمام الصفقة وعودة الحارس لمسقط رأسه موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويبحث الاتحاد عن حارس مرمى يعوض رحيل محمد صبحي الذى انتهت إعارته لصفوف زعيم الثغر، ليكون الحارس الرابع مع أحمد يحيي الوافد الجديد من الإنتاج العربي والصاعدان عمرو خليل وصبحي سليمان، وذلك في أعقاب خروج عماد السيد من حسابات الجهاز الفني نهائيا.

وتلقى محمود جنش، عرضًا من نادى فيوتشر إف سى، لضمه من الزمالك، وكشف مصدر مقرب من الحارس أنه يمتلك مجموعة من العروض من أندية الدورى الممتاز، لكنه سيبحث الأمر مع إدارة الزمالك، خاصة أن عقده ممتد مع الفريق، وكانت رغبته الأولى البقاء داخل قلعة ميت عقبة، ولكن مع استبعاد كارتيرون المدير الفنى للفريق، للحارس من حساباته قد يوافق جنش على العروض المقدمة إليه.

وشارك محمود جنش مع الزمالك فى 114 مباراة طوال مشواره مع القلعة البيضاء والممتد منذ موسم 2011 حتى الآن، بواقع 73 مباراة فى الدورى الممتاز، و12 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا و14 مباراة فى الكونفدالية و14 مباراة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر المصرى.