شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن شروط "دورى الرديف" بعد تطبيقه رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة بشكل رسمي تطبيق دوري الرديف في الموسم المقبل، بناء على طلب البرتغالي نيلو فينجادا، ووضع اتحاد الكرة دوري الرديف في مسابقات الموسم الجديد على أن يكون دوري 2001.

وقرر مسؤولو الجبلاية السماح بمشاركة 3 لاعبين مواليد 99 في دوري الرديف ولاعبين من السن المفتوح، على أن تنفصل الإنذارات والعقوبات لهذه المسابقة.



الرديف

كما قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات هذه المسابقة في ملاعب صالحة هندسيا وبها مدرج سعته لا تقل عن 500 فرد، وبه سور داخلي وغرفتين خلع الملابس للحكام والفريق الضيف.