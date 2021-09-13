تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الإثنين 13 سبتمبر 2021

يبدأ مانشستر سيتي الإنجليزي رحلته الجديدة بحثا عن الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عندما يواجه لايبزيج الألماني.



وكان مانشستر سيتي قد وصل إلى نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف.

ويستهل مانشستر سيتي مبارياته في النسخة الحالية، عندما يستضيف لايبزيج، على ملعب الاتحاد، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في العاشرة من مساء الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

ومن المُقرر أن يتم نقل المباراة بشكل مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

ويتولى المصري علي محمد علي التعليق على أحداث المباراة على الهواء مباشرة.