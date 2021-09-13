الامارات | حل الجهازين الفني والإداري للفيصلي الأردني.. والتعاقد مع مدرب جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن حل الجهازين الفني والإداري للفيصلي الأردني.. والتعاقد مع مدرب جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت الهيئة الإدارية الموقتة لنادي الفيصلي الأردني حل الجهازين الفني والإداري للفريق الأول عقب الخسارة أمام شباب الأردن صفر-2، في الجولة 16 من الدوري المحلي، كما اتخذت أيضاً قرار إنهاء عقود اللاعبين الأجنبيين في الفريق بحسب ما أعلنت الإثنين.

ونقل الموقع الرسمي للنادي عن رئيسه سالم أبو قاعود قوله: "أنه وبناءً على توصية الهيئة الاستشارية الرياضية، قررت الهيئة الإدارية حل الجهاز الفني والإداري للفريق الأول اعتباراً من هذا اليوم (الإثنين) كما وتقرر إنهاء عقود اللاعبين المحترفين، التونسي هشام السيفي والأوغندي عبدالله سعودي".

كما قررت الهيئة الإدارية "بناءً على توصية الهيئة الاستشارية الرياضية تكليف المدرب الوطني محمود الحديد مديراً فنياً للفريق خلفاً للمدرب السوري محمد عقيل"، كاشفة عن أسماء كافة الطاقمين التدريبي والإداري الجديدين للفريق.

وقررت وزارة الشباب الأردنية قبل قرابة أسبوعين تعيين لجنة موقتة لإدارة النادي بعدما تقدمت الإدارة السابقة باستقالتها، وذلك على خلفية الشكوى التي تقدم بها عدد من أعضاء الهيئة العامة بوجود تجاوزات مالية وإدارية تسببت في تراجع مستوى الفريق الذي يحتل حالياً المركز الرابع في الدوري المحلي، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر غريمه التقليدي الوحدات.

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