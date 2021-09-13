تعرف على موعد مباراة الشارقة والوحدة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء الثلاثاء مواجهة مرتقبة لممثلي الكرة الإماراتية، حيث يواجه الشارقة نظيره الوحدة، في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.



وصعد الشارقة لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعدما تصدر المجموعة الثانية، فيما حل الوحدة ثانيا في المجموعة الخامسة.

ويستضيف ملعب الشارقة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي.

وتعد المواجهة هي الثالثة بين فريقين من الإمارات في تاريخ دوري أبطال آسيا، في مرحلة دور الـ16.

وجمعت المواجهة الأولى بين العين والجزيرة في دور الـ16 عام 2014، والثانية بين العين والأهلي في الدور نفسه 2015.

وستُنقل المباراة على قناة "أبوظبي الرياضية آسيا"، والمخصصة لنقل مباريات المنتخبات والفرق الإماراتية في القارة الصفراء.

وستحدد هذه المباراة المتأهل للدور ربع النهائي، دون خوض مباراة إياب، بسبب جائحة فيروس كورونا.