قمة برشلونة وبايرن تخطف أضواء أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلط الأضواء بشكل كبير على المباراة المرتقبة بين برشلونة وضيفه بايرن ميونخ، وذلك ضمن عدة مواجهات بارزة في انطلاق منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم، تتضمن مباراتي إنتر ميلان مع ريال مدريد وميلان مع ليفربول

وقد يعزز بريق المواجهات المثيرة موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد أشهر من التصدي لمشروع إطلاق بطولة منفصلة تحت مسمى «دوري السوبر الأوروبي»، المشروع الذي لا يزال يتمسك به برشلونة وريال مدريد وكذلك يوفنتوس.

وتشهد النسخة الجديدة تزايدا في طموح باريس سان جيرمان، الذي قدم نشاطا مذهلا خلال سوق الانتقالات، ومانشستر سيتي وكذلك مانشستر يونايتد الذي شهد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما يتطلع تشيلسي إلى الحفاظ على اللقب الذي توج به في مايو الماضي، وذلك للمرة الثانية في تاريخه.

وربما لا يقل أهمية عن ذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي (يويفا)، مشاركة شيريف تيراسبول المولد للمرة الأولى في البطولة.

ونجح فريق شيريف تيراسبول في إثبات أنه يمكن للفرق، التي يعتبرها الكثيرون ضعيفة، أن تشق طريقها نحو التنافس على أعلى المستويات مع أقوى الفرق وأكثرها ثراء في أوروبا.

ورغم أزمته المالية التي أسفرت عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر، لا شك في أن برشلونة يتطلع إلى تقديم ما هو أفضل مما قدمه في المواجهة التي انتهت بالهزيمة أمام بايرن ميونخ 2 / 8 في دور الثمانية بدوري الأبطال في 2020.

ويتولى جوليان ناجلسمان حاليا تدريب بايرن ميونخ ويتطلع إلى تقديم مشوار إيجابي في البطولة الأوروبية اعتبارا من مباراة اليوم أمام برشلونة في المجموعة الخامسة.

ويستهل سان جيرمان مشواره في دوري الأبطال مساء غد بمواجهة كلوب بروج في بلجيكا ضمن المجموعة الأولى، وذلك بعد انضمام ميسي وسيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما وجيورجينيو فينالدوم هذا الصيف إلى صفوف الفريق الذي يتطلع إلى التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ورفض سان جيرمان عرضا كبيرا من ريال مدريد، المتوج باللقب الأوروبي 13 مرة، لضم كيليان مبابي، لكن لا يتوقع أن يواجه ريال مدريد معاناة كبيرة في التأهل من المجموعة الرابعة التي تضم شاختار دونيتسك الأوكراتي وشيريف تيراسبول، وسيلتقي ريال مدريد في مباراته الأولى مساء الأربعاء مع إنتر ميلان الإيطالي.

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره بمواجهة مضيفه يانج بويز السويسري، وسيخوض يونايتد المباراة بمعنويات هائلة بعد أن تغلب على نيوكاسل 4 / 1 السبت الماضي في مباراة سجل خلالها رونالدو ثنائية.

أما مانشستر سيتي، وصيف بطل دوري الأبطال في الموسم الماضي، فيستهل مشواره بلقاء لايبزج الألماني غدا في المجموعة الأولى.

ويعود ميلان، المتوج باللقب سبع مرات، إلى البطولة من جديد للمرة الأولى منذ عام 2014 وسيواجه ليفربول، في المباراة الرسمية الثالثة بين الفريقين، حيث التقيا في نهائي البطولة في عامي 2005 و2007، وفاز ليفربول في الأولى بينما فاز ميلان في الثانية.

وتعد المجموعة الثانية التي تضم ميلان وليفربول وأتلتيكو مدريد وبورتو البرتغالي، الأفضل في البطولة.

ويستهل تشيلسي مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة زينيت سان بطرسبرج الروسي اليوم في المجموعة الثامنة التي تشهد أيضا لقاء مالمو السويدي مع يوفنتوس.

مباريات اليوم

19:45: يونج بويز السويسري ومانشستر يونايتد

19:45: إشبيلية وريد بول النمساوي

22:00: برشلونة وبايرن ميونخ

22:00: دينامو كييف الأوكراني وبنفيكا

22:00: فياريال الإسباني وأتلانتا الإيطالي

22:00: تشيلسي وسانت بطرسبرغ الروسي

22:00: مالمو السويدي ويوفنتوس

22:00: ليل الفرنسي وفولفسبورج الألماني