شكرا لقرائتكم خبر إليوت سعيد بدعم الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض لاعب الوسط الشاب لإصابة قوية في الشوط الثاني بعد تدخل قوي من مدافع ليدز باسكال ستريك، تعرض عقبه للطرد المباشر بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).
وتلقى إيليوت العلاج لمدة طويلة على أرض الملعب، قبل أن يتم حمله على نقالة خارج الملعب، وتسببت إصابته في غضب واضح وانزعاج للاعبين الأساسيين والبدلاء.
وقال إليوت (18عاما) «بالتأكيد أشعر بالحزن والإحباط لما حدث لي، لكنني أشعر بسعادة كبيرة بالحب والدعم الذي تلقيته من عالم كرة القدم عقب الإصابة».
ولم يتم الكشف عن إصابة اللاعب وخطورتها، لكنه سيخضع لعملية جراحية.
كانت هذه تفاصيل خبر إليوت سعيد بدعم الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.