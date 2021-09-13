إليوت سعيد بدعم الجماهير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى لاعب ليفربول هارفي إليوت سعادته بأجواء الحب والدعم التي حظي بها عقب إصابته القوية في الكاحل، الأحد الماضي خلال المباراة التي فاز بها فريقه على ليدز يونايتد 3 / 0 بالدوري الإنجليزي.

وتعرض لاعب الوسط الشاب لإصابة قوية في الشوط الثاني بعد تدخل قوي من مدافع ليدز باسكال ستريك، تعرض عقبه للطرد المباشر بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وتلقى إيليوت العلاج لمدة طويلة على أرض الملعب، قبل أن يتم حمله على نقالة خارج الملعب، وتسببت إصابته في غضب واضح وانزعاج للاعبين الأساسيين والبدلاء.

وقال إليوت (18عاما) «بالتأكيد أشعر بالحزن والإحباط لما حدث لي، لكنني أشعر بسعادة كبيرة بالحب والدعم الذي تلقيته من عالم كرة القدم عقب الإصابة».

ولم يتم الكشف عن إصابة اللاعب وخطورتها، لكنه سيخضع لعملية جراحية.