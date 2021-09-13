رومينيجه يستبعد استمرار هالاند بالبوندسليجا

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وقال رومينيجه لصحيفة «آس» الإسبانية أمس بشأن متطلبات هالاند (21 عاما) فيما يتعلق بالراتب «لا أعتقد أن الأمر سيكون مقبولا بالنسبة لأي ناد في البوندسليجا، ولن يكون مقبولا حتى بالنسبة لبايرن».
وأضاف «هو لا يتوقف عن التسجيل وهناك أندية في قائمة انتظار تحاول الحصول على خدماته. سنشهد مزادا فعليا».
ويتردد على نطاق واسع أن عقد هالاند يتضمن بندا يتيح له الرحيل عن بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل بمقابل يقل بشكل كبير عن القيمة السوقية الحالية للاعب.
وقال رومينيجه «إن بعض المبالغ المدفوعة هذا الصيف من رسوم انتقال وأجور تعد غير مفهومة، خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد».
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