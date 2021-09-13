شكرا لقرائتكم خبر رومينيجه يستبعد استمرار هالاند بالبوندسليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبعد الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ كارل - هاينز رومينيجه انتقال نجم هجوم بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند إلى بايرن أو استمراره في الدوري الألماني بشكل عام في العام المقبل.

وقال رومينيجه لصحيفة «آس» الإسبانية أمس بشأن متطلبات هالاند (21 عاما) فيما يتعلق بالراتب «لا أعتقد أن الأمر سيكون مقبولا بالنسبة لأي ناد في البوندسليجا، ولن يكون مقبولا حتى بالنسبة لبايرن».

وأضاف «هو لا يتوقف عن التسجيل وهناك أندية في قائمة انتظار تحاول الحصول على خدماته. سنشهد مزادا فعليا».

ويتردد على نطاق واسع أن عقد هالاند يتضمن بندا يتيح له الرحيل عن بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل بمقابل يقل بشكل كبير عن القيمة السوقية الحالية للاعب.

وقال رومينيجه «إن بعض المبالغ المدفوعة هذا الصيف من رسوم انتقال وأجور تعد غير مفهومة، خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد».